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Возможность строительства аэропорта в Вазиани оценят эксперты
04.10.2023 15:50
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе обсудил с депутатами парламента возможность строительства аэродрома в Вазиани:
«Мы поговорили о возможном развитии аэропорта ВазианDjp. Мы сошлись во мнении, что радикальной позиции, будто здесь нельзя строить аэропорт, нет. Напротив, это может быть более перспективное и лучшее расположение. Так что подождем оценок. Среди экспертов, которых наймет государство, будут профессионалы из разных областей, которые оценят строительство аэропорта с разных точек зрения, а затем примут решение. Но сегодня нет никаких существенных потенциально препятствующих обстоятельств», — говорит Джуаншер Бурчуладзе.
При этом наймом специалистов займется Министерство экономики, их утвердят в 2024 году, заявил глава оборонного ведомства.
Напомним, что в мае 2023-его власти озвучили планы по строительству нового аэропорта в Вазиани, вблизи Тбилиси. Основной аргумент правительства – низкая пропускная способность нынешнего аэропорта.
Оппозиция опасается, что этот проект помешает работе военной базы или вовсе будет подразумевать ликвидацию одного из важнейших стратегических объектов.
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