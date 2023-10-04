

Возможность строительства аэропорта в Вазиани оценят эксперты

04.10.2023 15:50





Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе обсудил с депутатами парламента возможность строительства аэродрома в Вазиани:



«Мы поговорили о возможном развитии аэропорта ВазианDjp. Мы сошлись во мнении, что радикальной позиции, будто здесь нельзя строить аэропорт, нет. Напротив, это может быть более перспективное и лучшее расположение. Так что подождем оценок. Среди экспертов, которых наймет государство, будут профессионалы из разных областей, которые оценят строительство аэропорта с разных точек зрения, а затем примут решение. Но сегодня нет никаких существенных потенциально препятствующих обстоятельств», — говорит Джуаншер Бурчуладзе.



При этом наймом специалистов займется Министерство экономики, их утвердят в 2024 году, заявил глава оборонного ведомства.



Напомним, что в мае 2023-его власти озвучили планы по строительству нового аэропорта в Вазиани, вблизи Тбилиси. Основной аргумент правительства – низкая пропускная способность нынешнего аэропорта.



Оппозиция опасается, что этот проект помешает работе военной базы или вовсе будет подразумевать ликвидацию одного из важнейших стратегических объектов.





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