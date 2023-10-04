

Бокучава: Поправки к закону о собраниях - попытка заставить граждан Грузии подчиняться российскому законодательству

04.10.2023 15:51





««Грузинская мечта» в очередной раз пытается навязать гражданам версию российского закона и саботировать процесс европейской интеграции», — заявляет председатель фракции «Единое национальное движение» Тина Бокучава. Так депутат комментирует инициированные большинством поправки в закон «О собраниях и манифестациях», которые запрещают развертывание палаток, сцен, усилительных устройств вблизи госучреждений:



«Незаконно использовать бред СГБ как основу для нарушения важного конституционного права, и то, что вы предлагаете сегодня – очередная атака не только на Конституцию Грузии, но и на европейские устремления Грузии, поскольку это открытая попытка заставить граждан Грузии подчиняться российскому законодательству, а также саботировать процесс евроинтеграции нашей страны, когда на обсуждение присвоения Грузии статуса кандидата осталось меньше месяца…

Вы боитесь народа Грузии, потому что пытаетесь русифицировать нашу страну, на что Иванишвили неоднократно получал ответ от грузинского народа», — сказала Бокучава.



Напомним, что поправки в закон «О собраниях и манифестациях» рассматриваются в парламенте в ускоренном порядке. Поправки в закон 2 октября поддержал комитет по защите прав человека, а 3 октября комитет по юридическим вопросам.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что причиной ужесточения норм проведения манифестаций в Грузии стали заявления Службы госбезопасности от 18 сентября.



В СГБ утверждают, что группа лиц, действующих на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре 2023 года организовать в стране дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является смена власти путем насилия и что финансируется это из зарубежных стран.







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