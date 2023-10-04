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Глава МИД Грузии встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич


04.10.2023   15:56


Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили провел встречу с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

По данным МИД, на встрече была отмечена решающая роль и важность организации по отношению к оккупированным территориям Грузии, мирному разрешению конфликта и проектам укрепления доверия. Особый акцент был сделан на сводных докладах Совета Европы, посредством которых международное сообщество информируется о текущей ситуации на оккупированных территориях Грузии.

«Обсуждение на встрече также коснулось процесса выполнения Грузией 12 рекомендаций Еврокомиссии и достигнутых результатов. Министр выразил надежду, что усилия Грузии будут оценены соответствующим образом и до конца года страна получит статус кандидата. По итогам стороны еще раз подтвердили готовность продолжать тесное сотрудничество», — говорится в информации МИД.

3-4 октября министр иностранных дел Илия Дарчиашвили находился с рабочим визитом в Страсбурге.


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