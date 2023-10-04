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Парламент принял поправки к законопроекту «О собраниях и манифестациях»
04.10.2023 17:18
Парламент Грузии принял пакет законодательных предложений «О собраниях и манифестациях» в первом чтении.
В ходе голосования на сегодняшнем пленарном заседании 75 депутатов поддержали изменения, 23 депутата проголосовали против.
Согласно законопроекту, участникам собрания или демонстрации запрещается устанавливать временное сооружение, если его устройство: представляет опасность для участников собрания или демонстрации или других лиц; препятствует охране общественного порядка и безопасности полицией; вызывает нарушение нормального функционирования предприятия, учреждения или организации; Это не связано с проведением собрания или демонстрации. Как уже говорилось, в целях регулирования вопроса свободы собраний и выражения мнения соответствующий орган будет принимать соответствующее решение в каждом случае индивидуально с учетом всех обстоятельств. Инициаторы законопроекта поясняют, что решение этого органа будет подлежать судебному контролю путем обжалования его в суде.
Парламент рассматривает законопроект в ускоренном порядке.
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