

Парламент принял поправки к законопроекту «О собраниях и манифестациях»

04.10.2023 17:18





Парламент Грузии принял пакет законодательных предложений «О собраниях и манифестациях» в первом чтении.



В ходе голосования на сегодняшнем пленарном заседании 75 депутатов поддержали изменения, 23 депутата проголосовали против.



Согласно законопроекту, участникам собрания или демонстрации запрещается устанавливать временное сооружение, если его устройство: представляет опасность для участников собрания или демонстрации или других лиц; препятствует охране общественного порядка и безопасности полицией; вызывает нарушение нормального функционирования предприятия, учреждения или организации; Это не связано с проведением собрания или демонстрации. Как уже говорилось, в целях регулирования вопроса свободы собраний и выражения мнения соответствующий орган будет принимать соответствующее решение в каждом случае индивидуально с учетом всех обстоятельств. Инициаторы законопроекта поясняют, что решение этого органа будет подлежать судебному контролю путем обжалования его в суде.



Парламент рассматривает законопроект в ускоренном порядке.





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