

Копалеишвили: Целью европейских визитов президента была поддержка европейского курса

04.10.2023 19:13





По заявлению представителя президента Грузии Майи Копалеишвили, осуществление президентом представительских полномочий подразумевает согласие правительства и предполагает политические результаты. Целью же европейских визитов президента было не определение новой политики, а поддержка курса евроинтеграции.



Во время рассмотрения представления об импичменте президента Грузии в Конституционном суде Копалеишвили пояснила, что в ходе своих визитов Саломе Зурабишвили действует в соответствии с уже заявленной правительством политикой, предполагающей евроинтеграцию.



«Представительские полномочия в рамках подпункта «а» статьи 52 подразумевают право представительства с согласия правительства, а пункт 3 статьи 49 подразумевает представительство государства в качестве главы государства, а не в смысле, что речь шла о политических результатах. И визиты были осуществлены в поддержку евроинтеграции, а не ради политических результатов.



В связи с этими тремя визитами, назовем их европейскими визитами, которые упомянуты в представлении, президент Грузии в своем заявлении, опубликованном на ее сайте 30 августа 2023 года, отмечает, что она начинает эти визиты для поддержки курса евроинтеграции.



Поэтому ясно, что президент Грузии действует не с целью определения новой политики, или создания новой политики, или ее изменения, а в соответствии с уже заявленной правительством Грузии политикой, предполагающей евроинтеграцию и в связи с чем 3 марта 2022 года правительство подало заявку, и в направлении которой, как мы знаем и как говорит правительство – оно работает», - заявила Майя Копалеишвили.



По ее словам, президент действительно не должен иметь права осуществлять такие полномочия во внешней политике, которые предполагают политическую ответственность правительства, но это не исключает представления президентом Грузии.





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