Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Копалеишвили: Целью европейских визитов президента была поддержка европейского курса


04.10.2023   19:13


По заявлению представителя президента Грузии Майи Копалеишвили, осуществление президентом представительских полномочий подразумевает согласие правительства и предполагает политические результаты. Целью же европейских визитов президента было не определение новой политики, а поддержка курса евроинтеграции.

Во время рассмотрения представления об импичменте президента Грузии в Конституционном суде Копалеишвили пояснила, что в ходе своих визитов Саломе Зурабишвили действует в соответствии с уже заявленной правительством политикой, предполагающей евроинтеграцию.

«Представительские полномочия в рамках подпункта «а» статьи 52 подразумевают право представительства с согласия правительства, а пункт 3 статьи 49 подразумевает представительство государства в качестве главы государства, а не в смысле, что речь шла о политических результатах. И визиты были осуществлены в поддержку евроинтеграции, а не ради политических результатов.

В связи с этими тремя визитами, назовем их европейскими визитами, которые упомянуты в представлении, президент Грузии в своем заявлении, опубликованном на ее сайте 30 августа 2023 года, отмечает, что она начинает эти визиты для поддержки курса евроинтеграции.

Поэтому ясно, что президент Грузии действует не с целью определения новой политики, или создания новой политики, или ее изменения, а в соответствии с уже заявленной правительством Грузии политикой, предполагающей евроинтеграцию и в связи с чем 3 марта 2022 года правительство подало заявку, и в направлении которой, как мы знаем и как говорит правительство – оно работает», - заявила Майя Копалеишвили.

По ее словам, президент действительно не должен иметь права осуществлять такие полномочия во внешней политике, которые предполагают политическую ответственность правительства, но это не исключает представления президентом Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна