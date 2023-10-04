

Чугошвили: В своих поездках президент руководствовалась перечнем тем, составленных МИД Грузии

04.10.2023 19:26





Представитель президента Грузии Тамар Чугошвили поясняет, о чем говорила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время проведенных в рамках визитов в Европу встреч, на которые у нее не было разрешения правительства.



Как заявила Тамар Чугошвили в ходе рассмотрения представления об импичменте президента Грузии в Конституционном суде страны, Саломе Зурабишвили руководствовалась перечнем тех тем, которые МИД составил для подобных случаев.



По ее же информации, во время упомянутых встреч Саломе Зурабишвили не говорила о выполнении европейских рекомендаций, на что председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе отреагировал следующей репликой: «Разве там не было сказано, что правительство выполняет рекомендации формально?» Говоря же о выступлении Чугошвили, Кобахидзе заявил, что «это несерьезно».



По словам Чугошвили, на встречах, проведенных в Европе, президент говорила на две темы – о значении статуса кандидата в члены ЕС для Грузии и геополитических вызовах.



«Ни на одной из этих встреч президент не говорила об этих 12 пунктах. Эти 12 пунктов важны по своей сути, но такие детали не обсуждаются между высшими должностными лицами…



Они говорили на две темы – о важности статуса страны-кандидата в члены ЕС для Грузии – почему он так важен для нас и почему страна этого заслуживает, особенно с точки зрения выраженной воли грузинского народа. Второй вопрос, о котором они говорили – это геополитические вызовы и, в частности, геополитические вызовы, с которыми сталкивается наша страна. 40-минутная встреча физически не позволяет обсудить очень много тем. Что касается позиции парламента, то парламент вообще не представил никаких доказательств того, о чем шла речь, и даже не направлял посла», - заявила Тамар Чугошвили.





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