

Самадашвили: Фактически, наша экономика становится придатком российской экономики

04.10.2023 20:48





Господин министр, мне интересно, как это вы тратите деньги, взятые из карманов обнищавших людей, и не развиваете соответствующую отрасль экономики? Однако бюджет семей чиновников вашего коррумпированного правительства развивается очень успешно. Куда идут эти деньги, в сельское хозяйство или в карман Тариэла Гарибашвили - с этим вопросом член партии «Лело», депутат Саломе Самадашвили обратилась к вице-премьеру, министру экономики и устойчивого развития Грузии Левану Давиташвили в формате «министерского часа».



По словам Самадашвили, ей интересно, почему экономика страны привязывается к экономике России.



«Господин министр, вы много говорили об успехах экономической политики вашего правительства, но забыли упомянуть, что наша экономика фактически становится придатком российской экономики. Если можно объясните, что происходит в стране.



Хочу, чтобы министр уточнил некоторые цифры. Объясните обществу то, что до 14,2% увеличились ресурсы ВВП Грузии, поступившие из России, и является ли это угрозой для страны, а инвестиции из России в нашу страну увеличились в 7 раз. Когда весь мир, по крайней мере свободный мир, пытается стать независимым от России, зачем вы привязываете экономику этой страны к России. Если можно объясните, представляет ли это опасность, на ваш взгляд, пока что как министра экономики Грузии», - заявила Самадашвили.





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