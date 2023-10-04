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Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби находился в Хурвалети, недалеко от линии оккупации


04.10.2023   20:50


Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби находился вместе с Миссией наблюдателей Евросоюза в Грузии возле участка административной границы в Хурвалетском районе. Информацию распространяет Миссия наблюдателей ЕС.

Глава Миссии наблюдателей ЕС Димитриос Карабалис приветствовал архиепископа и присоединился к его делегации во время визита, в ходе которого он представил свое видение последних событий на местах.

По данным Миссии наблюдателей ЕС, в районе Хурвалети наблюдатели Миссии наблюдателей ЕС предоставили архиепископу информацию о ситуации с безопасностью в регионе. Далее разговор коснулся конкретных проблем, с которыми местное население сталкивается в повседневной жизни из-за ограничений свободы передвижения.

«В конце визита архиепископ выразил благодарность за информационный визит и вклад Миссии наблюдателей ЕС в стабильность в Грузии и в регионе в целом», — говорится в заявлении Миссии наблюдателей ЕС.


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