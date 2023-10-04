

В АМЮГ утверждают, что правительство Грузии само нарушило Конституцию

04.10.2023 21:14





Как заявили в Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ) задержка или препятствование деятельности президента в деле поддержки процесса евроинтеграции страны свидетельствует о нарушении Конституции со стороны самого правительства Грузии.



По мнению АМЮГ, каждое положение Конституции Грузии необходимо интерпретировать в соответствии с ее истинным назначением и применять их на практике – конституционные органы должны осуществлять свои действия связанные с внешнеполитическим курсом страны, в духе, отраженном в 78-ой статье Конституции.



«Другими словами, полномочия, которые являются инструментами во всех смыслах, они [правительство] должны использовать для реализации своей основной компетенции, в данном случае для обеспечения интеграции в Европейский Союз. Также необходимо учитывать необходимость «озвучивания в один голос позиции государства» в сфере внешней политики.



Следовательно, начало процедуры импичмента президенту является необоснованным, поскольку президент действовала в целях исполнения обязанности, возложенной на нее 78 статьей Конституции, а само правительство не выполнило соответствующее обязательство, подразумевающее дачу согласия на совершение президентом таких действий, как проведение встреч и переговоров с целью вступления в Евросоюз», — указано в заявлении АМЮГ.



Учитывая, что Еврокомиссия приближается к моменту принятия решения о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС, визиты президента, по оценке АМЮГ, приобретают существенное значение, а «задержка или препятствование этим действиям со стороны правительства указывает на нарушение Конституции самим правительством».



Организация также подчеркивает, что парламент не обязан подвергать импичменту президента, если установит, что президент нарушила Конституцию. По их словам, если Конституционный суд установит, что президент нарушила Конституцию, но парламент не сможет отстранить президента посредством импичмента, остается допустим положение, когда в государстве высокопоставленное лицо формально нарушившее Конституцию, продолжает занимать свой пост.



«Это объясняется тем, что процесс импичмента носит политический характер и окончательное решение остается в руках законодательной власти», — заявили в АМЮГ.





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