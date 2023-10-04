|
|
|
Рассмотрение представления об импичменте президента в Конституционном суде продолжится завтра
04.10.2023 22:53
Конституционный суд Грузии продолжит устные слушания по конституционному представлению об импичменте президента Саломе Зурабишвили завтра, 5 октября.
Процесс возобновится в 11:00.
Рассмотрение представления об импичменте президента Саломе Зурабишвили в Конституционном суде Грузии проходит с 3 октября.
Вопрос рассматривается пленумом в составе 9 судей Конституционного суда.
Сама президент на процессе не присутствовала. В суде ее интересы защищают адвокаты Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили.
От лица авторов представления на заседании присутствовали председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе и другие члены правящей партии: Анри Оханашвили, Георгий Кахиани и Тенгиз Шарманашвили.
Основанием для начала правящей командой процесса импичмента Зурабишвили стали те зарубежные визиты президента, на которые правительство не дало Саломе Зурабишвили согласия. Вопрос об отстранении президента в порядке импичменте был решен 1 сентября на заседании политсовета партии «Грузинская мечта». У Конституционного суда есть месячный срок для подготовки заключения. В случае положительного вывода суда для отстранения президента необходимы 100 голосов депутатов, которых у большинства «Грузинской мечты» нет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна