

Рассмотрение представления об импичменте президента в Конституционном суде продолжится завтра

04.10.2023 22:53





Конституционный суд Грузии продолжит устные слушания по конституционному представлению об импичменте президента Саломе Зурабишвили завтра, 5 октября.



Процесс возобновится в 11:00.



Рассмотрение представления об импичменте президента Саломе Зурабишвили в Конституционном суде Грузии проходит с 3 октября.



Вопрос рассматривается пленумом в составе 9 судей Конституционного суда.



Сама президент на процессе не присутствовала. В суде ее интересы защищают адвокаты Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили.



От лица авторов представления на заседании присутствовали председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе и другие члены правящей партии: Анри Оханашвили, Георгий Кахиани и Тенгиз Шарманашвили.



Основанием для начала правящей командой процесса импичмента Зурабишвили стали те зарубежные визиты президента, на которые правительство не дало Саломе Зурабишвили согласия. Вопрос об отстранении президента в порядке импичменте был решен 1 сентября на заседании политсовета партии «Грузинская мечта». У Конституционного суда есть месячный срок для подготовки заключения. В случае положительного вывода суда для отстранения президента необходимы 100 голосов депутатов, которых у большинства «Грузинской мечты» нет.





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