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Омбудсмен не поддерживает поправки к закону «О собраниях и манифестациях»
05.10.2023 11:11
Народный защитник не поддерживает запланированные в парламенте Грузии поправки к закону «О собраниях и манифестациях» и считает, что представленный проект представляет из себя попытку интенсивного вмешательства в свободу слова и собраний, которое ограничивает выражение мнения путем использования временных конструкций, например, палаток.
Омбудсмен считает, что такое «жестокое ограничение свободы слова в демократическом обществе может быть оправдано только необходимостью защиты важного, весомого интереса», который не урегулирован представленным законопроектом.
«С изменениями участникам собраний и демонстраций будет запрещено использование временных конструкций по 5 возможным причинам, которые, по мнению народного защитника, недостаточны для установления ограничений, предусмотренных проектом.
Народный защитник считает, что действующие нормы уже предусматривают возможность адекватного реагирования в случае подобных угроз, и нет необходимости вводить дополнительные запреты. Более того, законопроект допускает широкие интерпретации», — отмечается в сообщении, распространенном Офисом народного защитника.
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