

Национальные цели общего образования не соответствуют стандартам современного международного образованияა - министр

05.10.2023 11:37





«Практически, главный документ — национальные цели общего образования, который был принят много лет назад, обязательно должен быть пересмотрен, поскольку он никоим образом не совместим с современными международными стандартами образования», — заявил министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари в программе «Решение» Первого канала Грузии.



«В том числе, наверное, он не совместим с ценностями на национальном уровне, на которых стоит государство», — заявил Амилахвари.



Как отметил министр образования и науки, ведомство активно работает в различных направлениях и готово обсуждать такие вопросы, как: национальные цели общего образования с привлечением широких кругов; детские сады и дошкольное образование; школа и общее образование; школьная автономия; Национальный учебный план; система оценки; авторизация школ; поддержка школьного сообщества; учитель, его работа, финансовые и социальные условия; схема карьерного роста; финансирование школ и школьного питания; планирование политики образования; учебные ресурсы и процесс грифирования учебников; новое видение в профессиональном образовании; высшее образование и наука.





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