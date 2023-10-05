|
|
|
Сотрудникам Аппарата парламента возможно запретят общаться со СМИ без особого разрешения
05.10.2023 13:12
Власти Грузии планирует внести изменения в регламент Аппарата парламента, которые ограничат сотрудникам Аппарата общение с журналистами в помещении, отведенном для брифингов депутатов парламента.
По данным пресс-службы парламента, председатель парламента пока не получил соответствующее распоряжение. Пресс-служба также сообщила, что все структурные подразделения должны в течение двух недель направить свои комментарии по рабочему варианту текста указанной поправки. После этого указ примет окончательный вид.
На данный момент рабочей версии документа указано следующее:
«Сотруднику запрещается общаться с журналистами в помещении, отведенном для брифингов депутатов Парламента Грузии, без согласия Департамента по связям с общественностью и информации Аппарата Парламента Грузии».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна