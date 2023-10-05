

Сотрудникам Аппарата парламента возможно запретят общаться со СМИ без особого разрешения

05.10.2023 13:12





Власти Грузии планирует внести изменения в регламент Аппарата парламента, которые ограничат сотрудникам Аппарата общение с журналистами в помещении, отведенном для брифингов депутатов парламента.



По данным пресс-службы парламента, председатель парламента пока не получил соответствующее распоряжение. Пресс-служба также сообщила, что все структурные подразделения должны в течение двух недель направить свои комментарии по рабочему варианту текста указанной поправки. После этого указ примет окончательный вид.



На данный момент рабочей версии документа указано следующее:



«Сотруднику запрещается общаться с журналистами в помещении, отведенном для брифингов депутатов Парламента Грузии, без согласия Департамента по связям с общественностью и информации Аппарата Парламента Грузии».





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