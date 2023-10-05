

Яго Хвичия: Я давно болею за развал «Национального движения»

05.10.2023 14:13





«Я уже давно болею за распад «Национального движения». Меня до сих пор разочаровывает Ника Мелия, что он до сих пор не пошел на этот шаг», — заявил один из лидеров «Гирчи» Яго Хвичия.



Как отметилХвичия, Ника Мелия уже давно критикует нынешнее руководство «Национального движения», это ни для кого не ново.



«Я жду, когда Ника Мелия выйдет из «Национального движения» и заберет с собой людей. Бытность «Национального движения» главной силой в оппозиции, я не считаю формулой победы оппозиции. Поэтому я поддерживаю деконцентрацию оппозиционных сил из «Национального движения» в другие силы. Я понятия не имею, кто играет в какую игру. Но современная конфигурация «Национального движения» и правила игры, которое гласят, что главное, чтобы «Национальное движение» и другие партии объединились вокруг него, — это проигрышная формула, и я против этого», — заявил Хвичия.







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