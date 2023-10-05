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МИД Грузии: Выражаем обеспокоенность в связи с заявлениями российского оккупационного режима в Сухуми
05.10.2023 15:24
Призываем Российскую Федерацию уважать международные обязательства, выполнить соглашение о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза, и прекратить незаконную оккупацию неотъемлемых регионов Грузии, - заявление об этом распространяет МИД.
По данным ведомства, международное сообщество твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.
«Выражаем обеспокоенность в связи с заявлениями российского оккупационного режима в Сухуми о размещении на оккупированных территориях Грузии дополнительной российской военной базы и включении в инициированные Россией интеграционные процессы неотъемлемого региона Грузии Абхазии.
Подобные действия представляют собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии и очередную провокационную попытку, направленную на легитимизацию незаконной оккупации Абхазии и Цхинвальского региона.
Международное сообщество твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.
Призываем Российскую Федерацию уважать международные обязательства, выполнить соглашение о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза, и прекратить незаконную оккупацию неотъемлемых регионов Грузии», – отмечается в заявлении.
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