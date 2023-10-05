

Гарибашвили: Нашим главным посылом в Гранаде будет то, что Грузия заслуживает статуса кандидата

05.10.2023 15:26





Нашим главным посылом в Гранаде будет то, что Грузия заслуживает статуса страны-кандидата в ЕС – нужно, чтобы был сделан следующий шаг со стороны европейских коллег и страна получила заслуженный статус кандидата, - об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в испанском городе Гранада, где пройдет третий саммит Европейского политического сообщества (EPC).



По его словам, основной темой обсуждения также станут геополитическая ситуация и вызовы, существующие в регионе.



«Я приму участие в формате круглого стола. Конечно, главное, что мы получили признание как страна, имеющая европейскую перспективу, и теперь нужно, чтобы нашими европейскими коллегами был сделан следующий шаг и страна получила заслуженный статус кандидата. Главной темой обсуждения также станет геополитическая ситуация, сложнейшая текущая ситуация в регионе, война в Украине и, исходя из этого, вызовы для нас. Поэтому я думаю, что наше участие в этой конференции будет довольно плодотворным», - сказал Гарибашвили.

















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