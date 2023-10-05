

Вашадзе: Нулевые шансы, что кто-то из «Стратегии Агмашенебели» и «Национального движения» проголосует за импичмент

05.10.2023 15:27





Если нас нет на голосовании, [как] мы сможем голосовать? Партия Гахария, Даушвили и другие столько говорят, что, думаю, они планируют сами проголосовать - все это заставляет меня думать, что Гахария - это игра Бидзины, - заявил журналистам лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе в ответ на заявление члена партии «За Грузию» Михаила Даушвили, согласно которому, несмотря на свои заявления, члены «Национального движения» все равно собираются голосовать за импичмент президента.



По словам Вашадзе, нулевые шансы, что кто-то из «Стратегии Агмашенебели» и «Национального движения» проголосует за импичмент.



«Если нас нет на голосовании, (как) мы сможем голосовать? Как, вот так извне, из воздуха голосовать? Партия Гахария, Даушвили и другие столько говорят, что другие проголосуют, что думаю, они планируют голосовать сами. Эти их высказывания настолько невыносимы, что надо прямо сказать, с вами вообще все в порядке? Если хотите голосовать, не вините других, идите и голосуйте. Люди будут знать, что и вы - игра Бидзины. Все это заставляет меня думать, что Гахария - это игра Бидзины, этот вздор, который они несут. Я еще раз говорю, шанс того, что кто-либо из «Стратегии Агмашенебели» и «Национального движения» проголосует, равна нулю. Я думаю, они действительно хотят проголосовать сами, и этим выяснится, что и они являются частью игры Бидзины», - сказал Георгий Вашадзе



Кроме того, Вашадзе сказал о вопросе импичмента президента Саломе Зурабишвили и отметил, что этот процесс «фарс и завершится фиаско».





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