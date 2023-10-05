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Чугошвили: В правовой части представители парламента зашли в тупик
05.10.2023 15:28
По словам представителя президента Саломе Зурабишвили в Конституционном суде Тамар Чугошвили, депутаты большинства в правовой части «полностью зашли в тупик».
Чугошвили советует присутствующим на судебном заседании депутатам «Грузинской мечты», если они желают что-то сказать, то озвучить это во время процесса, вместо разговора с медиа.
«Прежде всего, скажу, что в правовой части представители парламента зашли в тупик, их утверждение дошло до абсурда, а то, что они утверждают, немыслимо. Я уверена, что суд не разделит то, что, по их утверждению, например, когда президент другой страны звонит президенту, тот не должен брать трубку. Это абсурд. Второе - доказательства. В деле абсолютно нет доказательств. Никаких доказательств не представлено вообще, а соответственно, их позиция не подкреплена и доказательствами. У нас только деловое отношение. Посмотрим, как они себя поведут.
Я хочу акцентировать одну вещь – господин Оханашвили сказал, что мы убежали с процесса, советуем Оханашвили, если им есть что сказать, пусть поспорят на процессе. Он сидит уже три дня и вообще ничего не сказал на процессе. Три депутата сидят и ничего не говорят. Так что, если им есть что сказать, пусть скажут нам на процессе», - сказала Чугошвили.
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