

Кобахидзе: Процесс импичмента, идущий в Конституционном суде, весьма интересен

05.10.2023 15:32





По оценке одного из авторов представления об импичменте президента, председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, процесс импичмента, идущий в Конституционном суде, весьма интересен.



Он выразил надежду, что и сегодня многие будут следить за этим процессом.



Кобахидзе выразил надежду, что сегодняшний процесс останется в правовых рамках, и отметил, что оппоненты пытаются вынести этот простой казус за правовые рамки.



«В целом это интересный процесс, несмотря на то, что зачастую обсуждение ведется на абсурдные темы. Надеюсь, за процессом, который сегодня пройдет в Конституционном суде, будет следить как можно больше людей. В целом, вы видите, что мы представили конкретные простейшие аргументы, но ответов на них мы не услышали. Вместо этого идет обсуждение вопросов, совершенно не связанных с предметом этого спора, например, когда президент встречается с послами внутри страны, распространяется ли на это... Вообще не релевантно для этого вопроса. То есть, смещают акцент на вопросы, совсем не относящиеся к предмету спора об импичменте. Это простейший казус, президенту требовалось согласие, она реально все это знала, она подтвердила, что ей нужно было согласие, обратилась, не смогла его получить, все равно поехала, Конституция была нарушена. На этом уровне мы имеем дело с простым казусом, однако и здесь говорится об абсурде, не имеющем отношения к вопросу, о котором мы спорим. Надеюсь, что сегодняшняя дискуссия пройдет максимально в правовых рамках», - заявил Кобахидзе.





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