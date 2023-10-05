

Гитанас Науседа: Литва сильно мотивирована политически поддержать Грузию на декабрьском заседании Совета ЕС

05.10.2023 15:33





«Мы внимательно следим за тем, что происходит в грузинском обществе, и я реально настроен оптимистично, потому что вижу, что грузинское общество решительно поддерживает идею тесной интеграции с Евросоюзом», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.



По словам Науседы, Литва сильно мотивирована поддержать Грузию на декабрьском заседании Совета ЕС.



«Я думаю, что у ваших политиков, власти есть сильный мандат сделать все, чтобы приблизить Грузию к Евросоюзу. С учетом того, что решение Еврокомиссии будет принято в октябре, моя страна, Литва, сильно мотивирована оказать политическую поддержку Грузии на декабрьском заседании Совета ЕС. Я считаю, что очень важно помочь нашим друзьям из стран «Восточного партнерства» присоединиться к клубу и внести демократические правила игры в регионе», — заявил Науседа перед началом саммита Европейского политического сообщества.





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