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Жозеп Боррель: Думаю, что мой визит в Грузию был хорошим толчком для активизации процесса присоединения к ЕС
05.10.2023 15:44
«Мы должны подождать оценки Еврокомиссии, лидеры Евросоюза не могут предвидеть, что скажет комиссия», — заявил верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель перед началом саммита Европейского политического сообщества.
По словам Борреля, он оптимистично настроен в отношении оценки Еврокомиссии.
«Как вы знаете, я не так давно был в Грузии. Думаю, что мой визит стал хорошим толчком для активизации процесса присоединения. Я настроен оптимистично, хотя не могу сказать вам, какой будет оценка Еврокомиссии», — сказал Боррель.
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