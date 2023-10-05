

Жозеп Боррель: Думаю, что мой визит в Грузию был хорошим толчком для активизации процесса присоединения к ЕС

05.10.2023 15:44





«Мы должны подождать оценки Еврокомиссии, лидеры Евросоюза не могут предвидеть, что скажет комиссия», — заявил верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель перед началом саммита Европейского политического сообщества.



По словам Борреля, он оптимистично настроен в отношении оценки Еврокомиссии.



«Как вы знаете, я не так давно был в Грузии. Думаю, что мой визит стал хорошим толчком для активизации процесса присоединения. Я настроен оптимистично, хотя не могу сказать вам, какой будет оценка Еврокомиссии», — сказал Боррель.





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