

Чугошвили: В деле (об импичменте президента) нет никаких доказательств

05.10.2023 15:51





«Представители парламента в правовой части зашли в тупик», — так представитель президента Тамар Чугошвили комментирует доводы авторов конституционного представления об импичменте Саломе Зурабишвили.



«Я уверена, что суд не согласится с тем, что, по их утверждению, например, когда президенту звонит президент другой страны, он не должен брать трубку. Это абсурд. Это входит в их правовое обоснование.



Второе — доказательства. В деле нет абсолютно никаких доказательств. Никаких доказательств не представлено вообще, а значит, и их позиция не подкреплена доказательствами. У нас исключительно деловой подход. Посмотрим, как они себя поведут, и я хочу подчеркнуть одну вещь, Оханашвили сказал, что мы сбежали с процесса, мы советуем ему, если он на что-то способен, вступить с нами в спор на процессе. Он сидит на суде тихо уже три дня, сидят три депутата, которые ничего не говорят. Так что, если они на что-то способны, пусть скажут нам на процессе», — заявила Чугошвили.



Напомним, что в Конституционном суде продолжается процесс по вопросу импичмента президента.



Напомним, против Саломе Зурабишвили партия власти «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента, мотивировав решение тем, что президент «грубо» нарушила Конституцию Грузии и в обход отказа правительства в осуществлении визитов в страны ЕС и Украину, организовала встречи с европейскими лидерами. Дело было передано в Конституционный суд.



Глава правительства Ираклий Гарибашвили пояснил, что после того, как Саломе Зурабишвили заявила, что «Грузия не заслужила статуса», никаких других «доказательств» не требуется, чтобы правительство «утратило (к ней) доверие».



Источник: СОВА

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