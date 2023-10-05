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Омбудсмен назвал поправки в закон «О манифестациях» вмешательством в свободу выражения мнения
05.10.2023 15:57
Народный защитник Грузии считает, что планируемые поправки в Закон Грузии «О собраниях и манифестациях» являются интенсивным вмешательством в свободу слова/собраний, что ограничивает выражение мнения путем использования временных конструкций (например, палаток).
Омбудсмен заявляет, что столь жесткое ограничение свободы слова в демократическом обществе может быть оправдано только необходимостью защиты важного, весомого интереса, который не урегулирован представленным законопроектом.
По словам Народного защитника, поправки запретят участникам собраний и демонстраций возводить временные постройки по 5 возможным основаниям, однако каждое из этих оснований, предложенных поправками, недостаточно для установления ограничений, предусмотренных проектом.
Согласно проекту участникам акций запретят устанавливать временные конструкции, если конструкция:
создает угрозу участникам собрания или демонстрации или другим лицам; мешает полиции
обеспечивать общественный порядок и безопасность;
создает помехи нормальному функционированию предприятий, учреждений или организаций;
не связано с проведением собрания или манифестации.
По заявлению Народного защитника, действующие нормы уже предусматривают возможность соответствующего реагирования в случае подобных угроз, и в этом плане нет необходимости вводить дополнительные запреты. Тем более, что законопроект дает возможность широких интерпретаций», — отмечается в заявлении Народного защитника.
Народный Защитник Грузии призывает Парламент Грузии принять во внимание эти оценки и защитить конституционный стандарт права на собрания.
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