

Омбудсмен назвал поправки в закон «О манифестациях» вмешательством в свободу выражения мнения

05.10.2023 15:57





Народный защитник Грузии считает, что планируемые поправки в Закон Грузии «О собраниях и манифестациях» являются интенсивным вмешательством в свободу слова/собраний, что ограничивает выражение мнения путем использования временных конструкций (например, палаток).



Омбудсмен заявляет, что столь жесткое ограничение свободы слова в демократическом обществе может быть оправдано только необходимостью защиты важного, весомого интереса, который не урегулирован представленным законопроектом.



По словам Народного защитника, поправки запретят участникам собраний и демонстраций возводить временные постройки по 5 возможным основаниям, однако каждое из этих оснований, предложенных поправками, недостаточно для установления ограничений, предусмотренных проектом.



Согласно проекту участникам акций запретят устанавливать временные конструкции, если конструкция:



создает угрозу участникам собрания или демонстрации или другим лицам; мешает полиции

обеспечивать общественный порядок и безопасность;

создает помехи нормальному функционированию предприятий, учреждений или организаций;

не связано с проведением собрания или манифестации.

По заявлению Народного защитника, действующие нормы уже предусматривают возможность соответствующего реагирования в случае подобных угроз, и в этом плане нет необходимости вводить дополнительные запреты. Тем более, что законопроект дает возможность широких интерпретаций», — отмечается в заявлении Народного защитника.



Народный Защитник Грузии призывает Парламент Грузии принять во внимание эти оценки и защитить конституционный стандарт права на собрания.





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