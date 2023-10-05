

Нацвлишвили критикует поправки к «Закону о собраниях и манифестациях»

05.10.2023 16:13





Депутат от партии «Лело» Ана Нацвлишвили критикует поправки к «Закону о собраниях и манифестациях».



Сегодня, 5 октября, во время второго чтения на пленарном заседании парламента, депутат спросила авторов законопроекта почему, если ранее установка палаток была разрешена, во время протестной акции родителей детей с синдромом ахондроплазии, полицейские сняли полиэтиленовую пленку, под которой протестующие прятались от дождя.



Напомним, родители детей с синдромом ахондроплазии провели ночь у здания канцелярии требуя встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.



«Вы запрещаете временные конструкции, которые будут представлять опасность, значит, раньше это не было запрещено и у полиции не было рычагов для поддержания правопорядка? Во время акции матерей детей с синдромом ахондроплазии полиция не разрешила им установить палатки, что бы провести ночь. И им пришлось ночевать под дождем перед канцелярией, поскольку премьер-министр не пришел на встречу.



Если действующим законодательством не было запрещено ставить палатку, и у полиции не было возможности помешать демонстрантам установить временное сооружение, то скажите мне, за это незаконное действие, сколько полицейских понесли наказание?», — заявила Нацвлишвили.



Напомним, «Грузинская мечта» собирается ужесточить закон об устройстве временных конструкций во время собраний и демонстраций. Законопроект рассматривается в ускоренном порядке.



Согласно проекту, подготовленному депутатами «Грузинской мечты», участникам собраний и манифестаций запрещается возводить временные конструкции, если их размещение: создает угрозу участникам собрания или демонстрации или другим лицам; мешает полиции обеспечивать общественный порядок и безопасность; создает помехи нормальному функционированию предприятий, учреждений или организаций; не связано с проведением собрания или манифестации.



Нарушение новых запретительных норм влечет за собой конфискацию предмета правонарушения и штраф в размере 500 лари или конфискацию предмета правонарушения и административное лишение свободы на срок до 15 суток, а если нарушитель является организатором – конфискацию предмета правонарушения и штраф в размере 5000 лари или административное лишение свободы на срок до 15 суток.



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что основанием для поправок в закон «О собраниях и манифестациях» является заявление Службы государственной безопасности от 18 сентября, согласно которому определенная группа лиц, которая действует на территории Грузии и за ее пределами, «планирует дестабилизировать обстановку в Грузии в октябре-декабре 2023 года».



Представители оппозиции и неправительственных организаций не согласны с поправками в закон «О собраниях и манифестациях» и считают их ограничением свободы собраний и выражения мнений. Они призвали «Грузинскую мечту» не принимать указанные законодательные изменения.





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