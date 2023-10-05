

Руководитель CANVAS Georgia: правительство пытается протолкнуть закон полицейского государства

05.10.2023 16:14





Руководитель грузинского отделения организации CANVAS Георгий Меладзе призывает граждан выступить против «палаточного закона» и прийти на протестную акцию пройдет 5 октября возле парламента в Тбилиси. Меладзе так же сообщил журналистам, что его вызвали на допрос представители Службы госбезопасности Грузии по делу о возможных беспорядках, планируемых в стране:



«Для меня это было загадкой 3 недели назад, когда это дело началось с шумихи. Мы не могли понять, зачем им нужна была такая ​​история. Сегодня все ясно, сегодня правительство пытается протолкнуть еще один закон полицейского государства, который ограничит существующий режим собраний и демонстраций, и они сделают все, в том числе и с помощью таких фейковых историй, чтобы отвлечь внимание общества от этой главной проблемы…



Все понятно, российская агентура в этой стране очень нервничает, любой демократический процесс в этой стране будет для них вреден… Организацию CANVAS называют опасной, и это тоже часть российского проекта. Многие авторитарные власти пытаются запугать свободное общество именем нашей организации…



Главное в наших лекциях — показать людям, что такое изменения. (Говорим) о поддержке демократических перемен, честных, нефальсифицированных выборах, а если это не происходит так, то, как человек может действовать, какие способы он может использовать для достижения своей цели… Существует 190 различных тактических путей, начиная с написания протестных писем, (заканчивая) массовой мобилизацией сторонников», — сказал Георгий Меладзе.



Напомним, что 18 сентября в Службе госбезопасности заявили, что группа лиц, действующих на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре текущего года организовать в стране дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является смена власти путем насилия.



Источник: СОВА

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