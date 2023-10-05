

СМИ: большинство планирует окончательно утвердить «палаточный закон» на этой неделе

05.10.2023 16:15





Часть СМИ утверждает, что поправки в закон «О собраниях и манифестациях» будут приняты во втором чтении на сегодняшнем пленарном заседании.



Юридический комитет парламента уже поддержал планируемые изменения в закон, за были большинство депутатов, против принятия изменений выступил лишь один парламентарий.



Позже состоится очередное рассмотрение законодательных изменений в третьем чтении и законодательный орган окончательно их одобрит, соответственно, работа над законопроектом завершится уже на этой неделе, пишут СМИ.



Напомним, что инициированные большинством поправки в закон «О собраниях и манифестациях», запрещают развертывание палаток, сцен, усилительных устройств вблизи госучреждений.



Поправки в закон 2 октября поддержал комитет по защите прав человека, а 3 октября комитет по юридическим вопросам.



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что причиной ужесточения норм проведения манифестаций в Грузии стали заявления Службы госбезопасности от 18 сентября.



Эти заявления, а затем и представленные в парламенте изменения в закон «О собраниях и манифестациях» раскритиковали западные партнеры Грузии, местная оппозиция и Народный защитник:



«С изменениями участникам собраний и демонстраций будет запрещено использование временных конструкций по 5 возможным причинам, которые, по мнению народного защитника, недостаточны для установления ограничений, предусмотренных проектом.



Народный защитник считает, что действующие нормы уже предусматривают возможность адекватного реагирования в случае подобных угроз, и нет необходимости вводить дополнительные запреты. Более того, законопроект допускает широкие интерпретации», — отмечается в сообщении, распространенном Офисом народного защитника.







Напомним, так же, что 5 октября, в Тбилиси пройдет акция против «палаточного закона»:



«Давайте вместе опротестуем новый российский закон. Не позволим российскому правительству пронести очередной российский закон», — говорится в сообщении организаторов.



Источник: СОВА

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