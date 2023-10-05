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СГБ вызвало на допрос директора Canvas Georgia
05.10.2023 16:19
Глава организации Canvas Georgia Георгий Меладзе вызван на допрос по делу о планировании гражданских беспорядков с целью смены власти, которое ведет СГБ.
Он отвечал на вопросы в присутствии судьи, в Тбилисском городском суде.
СГБ утверждает, что тренеры Canvas из Сербии, при поддержке Агентства международного развития США, готовили в Тбилиси группы для насильственных акций. Госдеп США и посольство назвали это ложью.
Меладзе перед допросом заявил, что СГБ пытается запугать людей, придумав очередное дело о госперевороте. Что касается Canvas Georgia, организация готова провести публичный открытый тренинг и даже пригласить сотрудников Службы Госбезопасности и полиции.
“Главное в наших лекциях – показать людям, что такое перемены и как поддерживать демократические перемены путем поддержания мирного, ненасильственного процесса”, – заявил Меладзе.
Он предположил, что “история с якобы планируемым госпереворотом нужна была властям для того, чтобы протолкнуть еще один закон полицейского государства, который ограничит существующий режим собраний и демонстраций”.
“Они делают все, в том числе и с помощью таких фейковых историй, чтобы отвлечь внимание общества от главных проблем», – сказал Меладзе.
Новости-Грузия
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