

СГБ вызвало на допрос директора Canvas Georgia

05.10.2023 16:19





Глава организации Canvas Georgia Георгий Меладзе вызван на допрос по делу о планировании гражданских беспорядков с целью смены власти, которое ведет СГБ.



Он отвечал на вопросы в присутствии судьи, в Тбилисском городском суде.



СГБ утверждает, что тренеры Canvas из Сербии, при поддержке Агентства международного развития США, готовили в Тбилиси группы для насильственных акций. Госдеп США и посольство назвали это ложью.



Меладзе перед допросом заявил, что СГБ пытается запугать людей, придумав очередное дело о госперевороте. Что касается Canvas Georgia, организация готова провести публичный открытый тренинг и даже пригласить сотрудников Службы Госбезопасности и полиции.



“Главное в наших лекциях – показать людям, что такое перемены и как поддерживать демократические перемены путем поддержания мирного, ненасильственного процесса”, – заявил Меладзе.



Он предположил, что “история с якобы планируемым госпереворотом нужна была властям для того, чтобы протолкнуть еще один закон полицейского государства, который ограничит существующий режим собраний и демонстраций”.



“Они делают все, в том числе и с помощью таких фейковых историй, чтобы отвлечь внимание общества от главных проблем», – сказал Меладзе.



Новости-Грузия

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