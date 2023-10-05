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Каладзе: Главное, чтобы международное сообщество, современный мир поддерживают территориальную целостность Грузии
05.10.2023 16:28
«Данное решение является тревожным и тяжелым», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в связи с заявлениями оккупационного режима.
Каху Каладзе спросили о заявлении де-факто лидера оккупированной Абхазии Аслана Бжания о том, что Россия планирует создать новый постоянный пункт базирования ВМФ РФ на побережье Черного моря в оккупированной Абхазии. По его словам, соответствующее соглашение между Россией и сепаратистским режимом Абхазии уже подписано.
По мнению Кахи Каладзе, важно, чтобы территориальная целостность Грузии имеет полную поддержку со стороны современного мира.
«Я не ознакамливался с этим заявлением, но если это действительно так, то оно крайне тревожно и тяжело. Вы знаете, что значительная часть территории нашей страны оккупирована Россией. Главное, что международное сообщество, современный мир поддерживает территориальную целостность нашей страны», — сказал Каха Каладзе.
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