

Джапаридзе: Строительство базы ВМФ РФ — попытка переноса боевых действий в Абхазию

05.10.2023 16:28





Лидер партии «Лело» Бадри Джапаридзе расценивает возможное размещение в Абхазии постоянной военно-морской базы РФ как попытку перенести российско-украинскую войну на территорию Грузии:



«Это попытка Российской Федерации перенести боевые действия в Грузию, попытка перенести линию фронта в Абхазию в международно признанные границы Грузии. Нам всем необходимо понимать, что эта база будет использоваться для укрытия российских военно-морских сил, которые сегодня подвергаются атакам в портах Севастополя и Новороссийска.



На этих кораблях крылатые ракеты, которыми каждый день обстреливают украинские мирные жители. Соответственно, эти корабли являются законными целями украинских вооруженных сил, и поэтому строительство этой базы является прямой попыткой переноса боевых действий в Абхазию, и мы призываем наших сограждан в Абхазии противостоять этой попытке, поскольку она представляет собой большую угрозу их безопасности, безопасности граждан Грузии в целом», — заявил на брифинге Бадри Джапаридзе.



Напомним, что в интервью российскому изданию «Известия», де-факто президент самопровозглашенной Абхазии заявил, что в Очамчирском районе появится новый пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ, соответствующее соглашение между Россией и Абхазией уже подписано, заявил Аслан Бжания.



Заявление прокомментировал МИД Грузии, во внешнеполитическом ведомстве считают, что «подобные действия являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии».



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





