

Вольский: Между Абхазией и Россией нет никакого соглашения

05.10.2023 16:29





Правящая партия Грузии не располагает достоверной информацией касательно того, насколько правдивы заявления абхазского лидера Аслана Бжания, согласно которым Россия разместит постоянную военно-морскую базу в Абхазии, дал понять журналистам депутат «Грузинской мечты» Гия Вольский:



«Во-первых, правда это или нет, никто не знает. Во-вторых, между Абхазией и Россией нет никакого соглашения. Это некая формальность, иногда Бжания разрешают поговорить с кем-то на высоком уровне, в том числе с президентом. В интересах России собрать силы, чтобы не отдавать Кавказский регион, который Саакашвили сдал в 20-процентном размере», — говорит он.



Напомним, что в интервью российскому изданию «Известия», де-факто президент самопровозглашенной Абхазии заявил, что в Очамчирском районе появится новый пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ, соответствующее соглашение между Россией и Абхазией уже подписано, заявил Аслан Бжания.



Заявление прокомментировал МИД Грузии, во внешнеполитическом ведомстве считают, что «подобные действия являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии».



Источник: СОВА

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