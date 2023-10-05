

У здания парламента Грузии проходит акция против ужесточения закона о манифестациях

05.10.2023 16:30





В Тбилиси у заднего входа в здание парламента протестуют граждане выступающие против инициированного в законодательном органе законопроекта, ограничивающего право размещать палатки и временные конструкции на митингах.



Организаторы митинга отмечают, что в случае одобрения законопроекта демонстрантам будет запрещено устанавливать «временные сооружения», а если они все-таки поставят палатку или установят сцену, полиция может оштрафовать «нарушителя закона» в административном порядке от 500 до 5000 лари и задержать его на срок до 15 суток, а также конфисковать предмет «нарушения закона».



Парламент Грузии рассматривает указанный законопроект в ускоренном порядке и планирует провести голосование во втором и третьем чтениях уже сегодня, 5 октября.



Как заявил ранее Народный защитник Грузии поправки к закону «О собраниях и манифестациях» являются вмешательством в свободу слова и собраний, а также ограничивают выражение мнения.





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