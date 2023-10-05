

Парламент принял во втором чтении законопроект по вопросу ограничения размещения временных конструкций во время акций протеста

05.10.2023 19:45





Поправки к закону «О собраниях и манифестациях» приняты во втором чтении.



Законопроект, на основе которого вводятся новые запретительные нормы в связи с размещением временных конструкций во время акций протеста, поддержали 76 депутатов большинства. Против проекта проголосовали 20 депутатов парламента.

Голосованию предшествовало несколько часов обсуждения постатейно и дебаты.



Согласно проекту, подготовленному депутатами «Грузинской мечты», участникам собраний и манифестаций запрещается возводить временные конструкции, если их размещение: создает угрозу участникам собрания или демонстрации или другим лицам; мешает полиции обеспечивать общественный порядок и безопасность; создает помехи нормальному функционированию предприятий, учреждений или организаций; не связано с проведением собрания или манифестации.

Нарушение новых запретительных норм влечет за собой конфискацию предмета правонарушения и штраф в размере 500 лари или конфискацию предмета правонарушения и административное лишение свободы на срок до 15 суток, а если нарушитель является организатором – конфискацию предмета правонарушения и штраф в размере 5000 лари или административное лишение свободы на срок до 15 суток.



Авторами и инициаторами законопроекта являются депутаты от «Грузинской мечты»: Анри Оханашвили, Ираклий Берая, Гиви Миканадзе, Рати Ионатамишвили, Ираклий Шатакишвили, Тенгиз Шарманашвили и Александр Табатадзе.







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