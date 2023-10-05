

Кобахидзе: Саломе Зурабишвили и радикальная оппозиция, планирующая революционные процессы, состоят в альянсе

05.10.2023 19:51





«Мы считаем, что Саломе Зурабишвили и радикальная оппозиция, планирующая революционные процессы, состоят в альянсе. Это наша политическая позиция в отношении Саломе Зурабишвили», — заявил на заседании Конституционного суда председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.



Представитель президента по вопросу импичмента в Конституционном суде Тамар Чугошвили обратилась к Кобахидзе со следующими словами: «Президент Грузии проводила встречи с лидерами стран-членов ЕС в поддержку предоставления статуса кандидата. «Я хочу, чтобы вы подтвердили, что вы из-за этого начали процедуру импичмента, вы требуете политической ответственности президента за это».



По словам Ираклия Кобахидзе, основанием импичмента является то, что Саломе Зурабишвили интенсивно нарушает конституцию.



«Я даю вам политический ответ на политический вопрос. Цель импичмента была законной, если вас интересует политическая оценка Саломе Зурабишвили, то это наша политическая оценка. Вы спросили о нашем политическом отношении к Саломе Зурабишвили, мы считаем ее позорной. Саломе Зурабишвили прямо выступает против не только статьи 52, но и статьи 78. Ваш президент — позорная женщина», — заявил Ираклий Кобахидзе.



80 депутатов парламента Грузии внесли конституционное представление о предполагаемом нарушении Конституции Грузии президентом Грузии. Рассмотрение конституционных представлений по существу началось с устных слушаний 3 октября.

По информации Конституционного суда, предметом рассмотрения является возможное нарушение подпункта «а» пункта 1 статьи 52 Конституции Грузии из-за осуществления президентом Грузии представительских полномочий во внешних сношениях без согласия правительства Грузии, что выражалось в осуществлении рабочих визитов за границу и проведении рабочих встреч и переговоров с официальными лицами.



Представителями президента в Конституционном суде являются Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили.







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