

Парламент принял поправки к закону о манифестациях во всех трех чтениях

05.10.2023 20:42





Инициированные большинством «Грузинской мечты» поправки в закон «О собраниях и манифестациях» приняты во всех трех чтениях. За т.н. «палаточный закон» проголосовали 74 депутата, 22 – против.



Изменения в закон «О собраниях и манифестациях», запрещают развертывание палаток, сцен, усилительных устройств вблизи госучреждений.



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что причиной ужесточения норм проведения манифестаций в Грузии стали заявления Службы госбезопасности от 18 сентября.



В СГБ утверждают, что группа лиц, действующих на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре 2023 года организовать в стране дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является смена власти путем насилия и что финансируется это из зарубежных стран.



Между тем, перед парламентом Грузии продолжается акция. Недовольные решением властей протолкнуть в парламенте поправки в закон, запрещающие развертывание палаток, сцен и усилительных устройств вблизи госучреждений, приходят с флагами, палатками и другими атрибутами, которые, с принятием законодательных изменений стали незаконными предметами.





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