

Конституционный суд завершил рассмотрение представления об импичменте президента

05.10.2023 21:12





В Конституционном суде завершилось рассмотрение конституционного представления об импичменте президента Грузии Саломе Зурабишвили.



По словам председателя Конституционного суда Мераба Турава, заключение пленума суда будет направлено в парламент в установленные Конституцией сроки.



«Ведение этого процесса в течение трех дней было непростым, но мы прошли все этапы и, соответственно, завершили рассмотрение конституционного представления «17 97». Соответственно, заключение пленума Конституционного суда Грузии будет направлено, представлено парламенту Грузии в сроки, установленные Конституцией», - сказал Мераб Турава.



Рассмотрение представления об импичменте президента Саломе Зурабишвили в Конституционном суде Грузии проходило с 3 октября.



Вопрос рассматривался пленумом в составе 9 судей Конституционного суда.



Сама президент на процессе не присутствовала. В суде ее интересы защищали юристы Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили.



От лица авторов представления на заседании присутствовали председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе и другие члены правящей партии: Анри Оханашвили, Георгий Кахиани и Тенгиз Шарманашвили.



Основанием для начала правящей командой процесса импичмента Зурабишвили стали те зарубежные визиты президента, на которые правительство не дало Саломе Зурабишвили согласия. Вопрос об отстранении президента в порядке импичменте был решен 1 сентября на заседании политсовета партии «Грузинская мечта». У Конституционного суда есть месячный срок для подготовки заключения. В случае положительного вывода суда для отстранения президента необходимы 100 голосов депутатов, которых у большинства «Грузинской мечты» нет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





