

Народный защитник 6 октября выступит в парламенте с ежегодным отчетом

05.10.2023 21:22





6 октября Народный защитник Леван Иоселиани представит на пленарном заседании парламента ежегодный отчет о состоянии защиты прав и свобод человека.



Данный документ был подготовлен бывшим Народным защитником Нино Ломджария и представлен парламенту 31 марта этого года.



В отчетный период – в 2022 году в аппарат народного защитника поступило 5277 заявлений, на которые последовало соответствующее правовое реагирование. На горячую линию для устранения выявленных правонарушений поступило 12 104 звонка. Народный защитник обратился к госведомствам с 74 рекомендациями.



За отчетный период Народный защитник подготовил: 24 специальных отчета и 3 альтернативных отчета, которые были представлены международным органам; 21 конституционную жалобу; 20 мнений «друга суда»; 1 заключение «друга суда» для Европейского суда по правам человека, 5 коммуникаций, отправленных в Комитет министров Совета Европы.



Согласно докладу, нерешенной проблемой остается процесс деинституционализации крупных закрытых учреждений. Проблематичен доступ к сервисам соматического и психиатрического здравоохранения для заключенных. Продолжают существовать вызовы, связанные с убийствами женщин по гендерному признаку и др.



Как отметил Леван Иоселиани в ходе комитетского обсуждения отчета, тяжелая социально-экономическая ситуация в стране отрицательно влияет на правовое положение людей. Бедность остается одной из главных проблем страны. Одной из главных проблем является детская бедность.



Что касается защиты свободы выражения, в докладе отмечается, что проблемной была практика административного задержания участников собраний.





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