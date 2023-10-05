

Шарль Мишель: В декабре мы поставим вопрос расширения в повестку дня Европейского совета

05.10.2023 23:07





Скажу грузинскому народу, что необходимо проведение реформ – это приоритет. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель в беседе с журналистами на саммите Европейского политического сообщества .



По его словам, в декабре вопрос расширения встанет в повестке дня Европейского совета и будет обсуждаться лидерами, в том числе, и вопрос Грузии.



«Одно слово о Грузии. Вы знаете, что в ноябре Еврокомиссия опубликует отчет о расширении, и сегодня я могу подтвердить, что в декабре мы поставим вопрос расширения в повестку дня Европейского совета и на уровне лидеров [государств-членов] обсудим все вопросы расширения, в том числе, и для Грузии», — сказал Мишель.



Президент Европейского совета также сделал комментарий в связи с «мессиджем» народу Грузии.



«Я уже ответил на этот вопрос, но грузинскому народу скажу - реформы. Осуществите реформы и убедитесь, что ваши реформы соответствуют европейским стандартам. Экономические реформы, реформы в борьбе с коррупцией, независимость суда - это приоритеты», - заявил Шарль Мишель.





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