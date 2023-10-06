

Гарибашвили встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

06.10.2023 10:39





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках своего визита в Королевство Испания.



В беседе с Урсулой фон дер Ляйен Ираклий Гарибашвили подчеркнул важность успеха Грузии на пути европейской интеграции и предоставления страны статуса кандидата в члены ЕС как в региональном, так и в глобальном контексте.



Премьер-министр предоставил президенту Европейской комиссии подробную информацию о прогрессе, достигнутом в реализации 12 рекомендаций. По его словам, правительство Грузии сделало максимум для выполнения рекомендаций, и этот процесс все еще продолжается.



Как отметил премьер-министр, Грузия тесно сотрудничала с ЕС и Венецианской комиссией в процессе реализации рекомендаций и продолжает это делать.



Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что прогресс Грузии и ее усилия для осуществления 12 будут справедливо признаны. Соответственно, Грузия ждет правильного политического решения со стороны Комиссии в конце года.



Премьер-министр также подчеркнул важную роль Грузии в процессе обеспечения региональной безопасности и отметил, что Грузия всегда готова внести свой вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





