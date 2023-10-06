

Гарибашвили принял участие в тематической дискуссии с европейскими лидерами

06.10.2023 11:38





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял участие в тематической дискуссии, состоявшейся в рамках Европейского политического сообщества (EPC) под названием «Мультилатерализм, включая вопросы безопасности и геостратегии».



Тематическая дискуссия прошла в формате круглого стола под председательством премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Лидеры говорили о региональных вызовах, конфликтах и ​​путях их преодоления. Было отмечено, что сохранение и укрепление совместных усилий, единства в этом процессе имеет критически важное значение.



На встрече присутствовали верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Швейцарской Конфедерации Аллен Берсе, президент Республики Кипр Никос Христодулидис, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттель, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и другие лидеры.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





