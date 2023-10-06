

Шарль Мишель Грузии: проводите реформы, соответствующие европейским стандартам

06.10.2023 11:41





Вопрос расширения ЕС будет стоять в повестке дня Европейского совета в декабре и будет обсуждаться на уровне лидеров «в том числе вопрос Грузии», заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на третьем саммите Европейского политического сообщества, открывшегося в Испании:



«Как вы знаете, Еврокомиссия опубликует отчет о расширении в ноябре. Я говорил раньше и подтверждаю сейчас, что вопрос расширения я включу и в повестку дня Европейского совета, и мы обсудим все вопросы, связанные с расширением, в том числе вопрос Грузии, на уровне лидеров», — заявил Шарль Мишель.



Он акцентировал внимание на важности проведения реформ в Грузии, когда ответил на вопрос, в чем состоит его главное послание.



«Я уже ответил на этот вопрос, но я бы рассказал грузинскому народу о реформах. Проводите реформы в своей стране и убедитесь, что она соответствует европейским стандартам. Экономические реформы, борьба с коррупцией, независимость судебной власти — вот приоритеты», — заявил Шарль Мишель.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





