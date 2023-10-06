

Павел Герчинский: Процедура импичмента президента Грузии не способствует выполнению рекомендаций Еврокомиссии

06.10.2023 12:03





Из Грузии все еще идут разнородные сигналы. Проходит процедура импичмента президента Грузии, которая действительно не способствует выполнению приоритета номер один. Есть вопросы по поводу независимости Национального банка, что не способствует выполнению приоритета номер два, - заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



«Мы ждем первого отчета о расширении по Грузии. Это будет представленный Европейской комиссией отчет, основанный на заслугах. Отчет из 35 глав объяснит, в чем был достигнут прогресс и где Грузии необходимо добиться большего прогресса на пути в ЕС. Доклад также предполагает рекомендации по дальнейшему развитию. Этот доклад будет обсуждаться 27 государствами-членами ЕС в конце года, в декабре, на самом высоком политическом уровне, на уровне президентов и премьер-министров, которые единогласно решат, необходимо ли и какие шаги предпринять касательно стремления Грузии к вступлению в ЕС», - отметил посол.



По его словам, в Грузии сложилась неоднозначная картина относительно выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии.



«Я здесь уже больше года. Я очень внимательно слушаю, что говорят разные политики. Некоторые политики утверждают, что Грузия практически все выполнила, некоторые говорят, что Грузия практически не выполнила ни одной рекомендации. Если вас интересует мое мнение, я думаю, что картина смешанная. С одной стороны, сделано очень много, особенно за последние недели, после визита Верховного представителя ЕС, мы видим огромное ускорение, с другой стороны, из Грузии все еще идут разнородные сигналы. Проходит процедура импичмента президента Грузии, которая действительно не способствует выполнению приоритета номер один. Есть вопросы по поводу независимости Национального банка, что не способствует выполнению приоритета номер два. также все еще осуществляется давление на неправительственные организации и гражданское общество. Так что, решение должны принять лидеры 27 государств-членов. Мы искренне надеемся, что будем праздновать в декабре, и посылы, которое премьер-министр получил вчера от европейских лидеров в Испании, искренни, и мы все будем праздновать в декабре», - отметил посол.









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