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Премьер-министр Венгрии посетит Грузию на следующей неделе
06.10.2023 13:52
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан следующей неделе посетит Грузию. Об этом он сообщил журналистам в испанском городе Гранада.
«Я приеду в Тбилиси на следующей неделе. У нас будет общее правительственное заседание в Тбилиси. Все министры будут со мной», - отметил Виктор Орбан.
По словам венгерского премьера, он является сторонником вступления Грузии в Евросоюз.
«Совершенно несправедливо, что не обещают, что станете как можно скорее, потому что проделали большую работу и нам очень нужны. Я ваш большой сторонник», — отметил Орбан.
На вопрос, по какой причине Грузия не получила статус кандидата в прошлом году, Орбан ответил: «Эгоизм, лидеры эгоистичны. Они не хотят принимать вас и предоставлять вам необходимые финансовые ресурсы. Они называют это усталостью в отношении расширения, что совершенно несправедливо относительно вашей страны».
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