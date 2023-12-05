

Папуашвили: ЕС не может быть целостным без Грузии, так же как Грузия не может быть целостной без ЕС

05.12.2023 00:00





«Европейский союз не может быть целостным без Грузии, как и Грузия не может быть целостным без Европейского союза, это одно историческое и культурное пространство, частью которого мы являемся. Я уверен, что культурная дипломатия сыграет решающую роль в окончательном восстановлении этого пространства», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на ежегодном заседании консультативного совета при парламентском комитете по культуре.



Он также рассказал о роли Европы и отметил, что на всех этапах европейского развития Грузия была участницей этого развития.



«Мы хотим и дальше быть участниками развития Европы. Мы хотели бы к трем официальным алфавитам Евросоюза добавить четвертую официальную письменность в виде грузинского, к 24 языкам Евросоюза добавить двадцать пятый – грузинский. Мы должны внести этот вклад не только лингвистически, но и культурно и юридически в развитие Евросоюза», — заявил Шалва Папуашвили, отметив, что важна культурная дипломатия, являющаяся активной частью парламентской дипломатии, которую активно использует парламент этого созыва.



В мероприятии приняли участие депутаты парламента Грузии, представители дипломатического корпуса и специально приглашенные гости. Основными спикерами панельной дискуссии выступили: бывший генеральный директор ЮНЕСКО, глава Международного научного совета Глобальной комиссии по научным миссиям и устойчивому развитию Ирина Бокова, вице-президент Швейцарского международного политического форума, ассоциированный эксперт Женевского центра Политика безопасности Давид Чикваидзе, профессор кафедры лидерства, культуры и развития Гасан Халил.







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