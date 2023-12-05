

Председатель партии «Грузинская мечта» начинает визит в Венгрию

05.12.2023 12:44





Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе начинает свой визит в столицу Венгрии – Будапешт.



Как сообщает «Грузинская мечта», в рамках четырехдневного визита запланированы встречи с вице-премьер-министром Венгрии Жольтом Шемьеном, заместителем председателя Национальной ассамблеи Яношем Латоркаем, председателем парламентского комитета по делам Евросоюза Юдит Варгас и министром по делам ЕС Яношем Бокасом.



В состав делегации, возглавляемой лидером парламентского большинства Ираклием Кобахидзе, входят первый вице-спикер парламента Георгий Вольский, председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Мака Бочоришвили и член парламентского большинства Ираклий Мезурнишвили.



Визит завершится 8 декабря.





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