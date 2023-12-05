

Председатель парламента Грузии отправился в Брюссель

05.12.2023 12:46





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отправился с официальным визитом в Королевство Бельгия, в Брюссель.



В рамках визита председатель парламента проведет двусторонние встречи на высоком уровне в НАТО.



В состав грузинской делегации, возглавляемой председателем парламента Грузии, входят председатель комитета по внешним отношениям Николоз Самхарадзе, председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Берая и депутат парламента Кетеван Туразашвили.





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