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Председатель парламента Грузии отправился в Брюссель
05.12.2023 12:46
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отправился с официальным визитом в Королевство Бельгия, в Брюссель.
В рамках визита председатель парламента проведет двусторонние встречи на высоком уровне в НАТО.
В состав грузинской делегации, возглавляемой председателем парламента Грузии, входят председатель комитета по внешним отношениям Николоз Самхарадзе, председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Берая и депутат парламента Кетеван Туразашвили.
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