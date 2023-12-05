

Анна Цитлидзе: Трагично, что Орбан является единственным союзником властей Грузии

05.12.2023 13:08





Трагично, что Орбан, который является проблемой для самого Евросоюза и препятствует его расширению, является единственным союзником властей Грузии на международной арене, - заявила член «Национального движения» Анна Цитлидзе,



Как она отметила, то, что делает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, представляет собой угрозу не только для Украины, но и для Грузии и Молдовы, а также для всех стран, которые предполагаются в ареале расширения.



«Ясно, что то, что сейчас делает Орбан, представляет собой угрозу не только для Украины, но и для Грузии, и для Молдовы, и для всех стран, которые предполагаются в ареале расширения. Если это заявление Орбана кому-то и содействует, так это Путину и российским властям. Мы не раз говорили, не случайно единственным союзникок «Грузинской мечты» является пророссийский Орбан, представляющий собой большую головную боль для Евросоюза», - заявила Цитлидзе.



Для справки, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором отмечается, что вопросы вступления Украины в Евросоюз и выделения ей 50 млрд евро в качестве помощи следует исключить из повестки запланированного саммита ЕС, потому что они все равно провалятся.



«Я со всем уважением призываю вас не созывать Европейский совет в декабре для принятия решения по этим вопросам, поскольку очевидное отсутствие консенсуса неизбежно приведет к провалу», - говорится в письме Орбана.



«Со всем уважением призываю вас не предлагать Европейскому совету принимать решения по этим вопросам в декабре, поскольку очевидная нехватка консенсуса неизбежно приведет к провалу», - отмечается в письме Орбана.





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