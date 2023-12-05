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14 членов Сакребуло Зугдиди фракции «Национального движения» покинули партию
05.12.2023 15:38
«14 членов фракции «Национального движения» Сакребуло Зугдиди покинули партию», — об этом на брифинге заявила председатель фракции «Национального движения» Майя Каландия.
На брифинге присутствовали все покинувшие партию члены Сакребуло. Партию также покинули сотрудники аппарата фракции Сакребуло.
Майя Каландия отметила, что в партии установилось недемократическое правление, что и привело их к этому решению. Из партии вышли заместитель председателя Сакребуло, председатели комиссий и председатель фракции.
Всего в Сакребуло Зугдиди было 22 члена от «Национального движения».
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