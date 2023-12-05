Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

14 членов Сакребуло Зугдиди фракции «Национального движения» покинули партию


05.12.2023   15:38


«14 членов фракции «Национального движения» Сакребуло Зугдиди покинули партию», — об этом на брифинге заявила председатель фракции «Национального движения» Майя Каландия.

На брифинге присутствовали все покинувшие партию члены Сакребуло. Партию также покинули сотрудники аппарата фракции Сакребуло.

Майя Каландия отметила, что в партии установилось недемократическое правление, что и привело их к этому решению. Из партии вышли заместитель председателя Сакребуло, председатели комиссий и председатель фракции.

Всего в Сакребуло Зугдиди было 22 члена от «Национального движения».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна