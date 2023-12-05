

Гахария заявил, что деньги полученные от экономического роста оседают в карманах 20-25 семей

05.12.2023 15:57





Бывший премьер-министр «Грузинской мечты» Георгий Гахария заявил, что суммы полученные в результате наблюдаемого в Грузии экономического роста оседают в карманах 20-25 семей:



«Им придется ответить за многое из того, что они сделали. Отныне вопросы будут заключаться в том, кто сколько украл. Заявляют, что экономика в стране растет, да, действительно, она растет, но лишь на благо 20-25 семей, и все идет в карманы конкретных семей, я наизусть в чьи. Они столько всего унесли домой, что теперь у них целая проблема, как это защитить», — говорит Георгий Гахария.



Упомянутое заявление Гахария сделал на встрече с населением, видео которой представители партии «За Грузию» распространили в социальных сетях. В заявлении Гахария не называет имен и должностей, хотя в его партии поясняют, что эти лица имеют отношение к Ираклию Гарибашвили и «Грузинской мечте».



«В эти влиятельные группы входят все те люди, которые прямо или косвенно связаны с Ираклием Гарибашвили и политической элитой «Грузинской мечты». От этих людей в черную партийную копилку поступают так называемые дивиденды. Это те люди, которые прямо или косвенно «приклеены» к Бидзине Иванишвили.



Когда мы были у власти, они не решались на такое, потому что мы были «замком», а как только этот «замок» убрали, мы получили то, что получили, и пришли к той реальности, которая была в Грузии в 90-е годы», — пояснил Каха Кемоклидзе в эфире телекомпании «ТВ Пирвели».



В «Грузинской мечте» назвали заявление бывшего однопартийца Гахария демагогией. Как указал председатель парламентского Комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили слова экс-премьера указывают на «природу» грузинской оппозиции.



«Тот факт, что в Грузии все друг друга знают, не означает, что люди связаны друг с другом в порочном круге», — говорит Кадагишвили.



В свою очередь член движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили указал, что рост экономики затрагивает 10 тысяч семей, а не 20-25, как утверждает Гахария.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





