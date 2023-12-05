

Глава НБГ приняла участие в мероприятии программы финансовых инноваций USAID

05.12.2023 16:26





И.о президента Национального банка Грузии Натия Турнава приняла участие в мероприятии, организованном программой финансовых инноваций USAID.



В своем выступлении Натия Турнава поблагодарила USAID и правительство США за поддержку и помощь.



По словам Турнава, поощрение иностранных инвестиций, продвижение торговых соглашений и предоставление технической помощи внесли значительный вклад в рост экономики Грузии и благополучие народа.



Исполняющая обязанности президента НБГ говорила о вкладе программы финансовых инноваций USAID и отметила, что доступ к различным инвестиционным ресурсам и инновационным финансовым продуктам приносит значительную пользу частному сектору страны.



«У Грузии есть все предпосылки, чтобы стать хабом финансовых инноваций в «Среднем коридоре», в нашем регионе.



Национальный банк Грузии играет одну из ведущих ролей в развитии инновационных и финансовых технологий в стране. Нацбанк разработал стратегический подход, который предполагает открытое регулирование, основанное на политике, и адаптирован к конкретным потребностям участников финансовой системы. Наша цель — стимулировать дигитализацию финансовой системы и способствовать безопасному внедрению инновационных решений», — заявила Натия Турнава.



Программа финансовых инноваций USAID представляет собой пятилетнюю программу с бюджетом в 18,9 миллиона долларов. Посредством программы, USAID способствует укреплению процветания, безопасности, демократии и евроатлантической интеграции страны.





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