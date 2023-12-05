

Гоциридзе: Нелогично говорить о поддержке Орбаном вступления Грузии в ЕС, когда его действия вредят процессу

05.12.2023 16:49





Абсолютно нелогично говорить о том, что Орбан поддерживает вступление Грузии в Европейский союз, когда все его действия вредят этому процессу и останавливают его. Если Орбану удастся заблокировать процесс расширения ЕС, это затронет не только Украину, провалится весь пакет, - заявил журналистам депутат от «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе.



При этом Гоциридзе отметил, что у властей Грузии нет друзей в Европе, и их единственным другом является путинист, провокатор, шантажист и одиозная фигура – Виктор Орбан.



По его же оценке, дружба грузинского правительства с одиозными фигурами означает проведение пророссийской линии.



«Орбан напрямую исполняет желания России, торгуется с ЕС и мешает всему процессу расширения ЕС – мешает всему пакету, который включает Грузию, Боснию и Герцеговину, Украину и Молдову. Если он остановит процесс, в том числе остановится и процесс предоставления Грузии статуса кандидата», - заявил Роман Гоциридзе.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором отмечается, что вопросы вступления Украины в Евросоюз и выделения ей 50 млрд евро в качестве помощи следует исключить из повестки запланированного саммита ЕС, потому что они все равно провалятся.





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